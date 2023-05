Il commento di Mara Maionchi su Blanca Paloma scatena la Spagna

NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

eurovision 2023

La Spagna è scatenata per il commento di Mara Maionchi sull’esibizione portata in scena da Blanca Paloma. Cosa è successo

Mara Maionchi su Blanca Paloma

L’Eurovision Song Contest 2023 questa settimana ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. La manifestazione in programma a Liverpool dal 9 al 14 maggio è commentata per il nostro Paese da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La discografica durante la seconda semifinale ha attirato l’attenzione su di sé per una frase pronunciata su Blanca Paloma, rappresentante della Spagna.

Mara Maionchi non sembra essere rimasta molto colpita da Blanca Paloma e il suo commento a caldo ha fatto il giro del web, arrivando fino alla Spagna. La stampa iberica non sembra aver apprezzato troppo l’uscita della produttrice discografica e parlano di un attacco nei confronti della loro candidata all’Eurovision. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest Mara Maionchi e Gabriele Corsi hanno commentato i vari concorrenti in gara e a proposito di Blanca Paloma la conduttrice ha detto: «È una ninna nanna? Ma il bambino non dormirà mai perché questa urla come una pazza». Questo il video con le parole precise.

La cantante spagnola (tra le favorite insieme alla svedese Loreen) poco prima si è esibita accompagnata dalla band britannica Mae Muller. Nel video salutava il pubblico presente che la acclamava a gran voce. Nonostante ciò, però, Mara Maionchi avrebbe preferito ascoltare dell’altro probabilmente.

Solo un anno fa, quando l’Eurovision Song Contest si è tenuto in Italia, Cristiano Malgioglio aveva definito Chanel una «Jennifer Lopez da quattro soldi», suscitando diverse critiche dagli spagnoli. Stavolta un qualcosa di simile è accaduto con Blanca Paloma, ma da parte di Mara Maionchi.

Rispetto allo scorso anno, quando Cristiano Malgioglio si limitò a elogiare la bellezza di Chanel al termine del televoto (scusandosi poi giorni dopo), Mara Maionchi ha detto la sua durante la seconda semifinale.

La Spagna, intanto, non avrebbe preso granché bene le dichiarazioni della produttrice discografica. Nei vari articoli della stampa ci si attende infatti che Mara Maionchi faccia le sua scuse pubbliche dopo quanto accaduto. Interverrà sulla questione?