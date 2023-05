NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Maggio 2023

Il vecchio scatto di Elodie ed Elisa ad Amici 15

Ieri sera per la prima volta Elodie ha conquistato il Forum di Assago. Nel corso del concerto evento sold out l’amata artista ha cantato e ballato senza sosta, dimostrandosi all’altezza di qualsiasi pop star internazionale. Durante la serata a salire sul palco insieme alla Di Patrizi sono stati anche diversi ospiti, da Stash, a Rkomi a Paola e Chiara. Senza dubbio però uno dei momenti più emozionanti è stato l’arrivo di Elisa, che con l’ex protagonista di Amici 15 ha cantato Vertigine (scritto proprio dalla Toffoli, ndr) e Together. Il duetto ha letteralmente infiammato il pubblico e il web, e in queste ore sui social non si parla d’altro.

Non tutti però ricorderanno che qualche anno fa, precisamente nel 2016, proprio durante la partecipazione ad Amici 15, la Di Patrizi ed Elisa furono rispettivamente allieva e prof del talent show. Chi segue da sempre il programma di Maria De Filippi, sa bene che proprio quell’anno la Squadra Bianca, di cui faceva parte la cantante di Bagno A Mezzanotte, fu capitanata da Emma e dalla Toffoli.

Le due artiste così guidarono passo dopo passo gli allievi, dando loro consigli preziosi. Elisa naturalmente ad Amici ebbe modo di lavorare anche con Elodie, e da quel momento tra le due nacque non solo una bella amicizia, ma anche un sodalizio professionale che prosegue ancora oggi. In queste ore nel mentre sta girando su Twitter una vecchia foto delle due cantanti ad Amici, e lo scatto ha emozionato il web.

e per quanta amerai il finale

strada c’è

ancora da

fare….#elodiealforum pic.twitter.com/0qYPNNzLC4 — Våle🐍🍓; Mon Amour era 🩸🖤 (@Vale41229116) May 12, 2023

Ieri sera così le due artiste si sono ritrovate sul palco del Forum, e tante sono state le emozioni. Non è escluso che anche in futuro la Di Patrizi e la Toffoli tornino a collaborare, e di certo i fan attendono già con ansia questo momento.