I retroscena dell’annuncio a sorpresa: la popstar milanese chiude il tour con un sipario emotivo e un biennio di attesa per i fan

La scena è stata indubbiamente toccante e ha sorpreso l’intero parterre dell’ultima, scintillante tappa del tour nei palazzetti di Elodie. La serata si è trasformata in un commiato festoso in un momento di profonda confessione emotiva. Elodie si è trovata improvvisamente travolta dalle lacrime davanti al suo pubblico adorante. L’annuncio che ha spezzato il cuore dei presenti è giunto con una semplicità quasi disarmante. “Adesso mi fermo per un po’, posso già dirvi che torno nel 2027“, ha rivelato la cantante con voce rotta dall’emozione, confermando così una pausa dalle scene live che si preannuncia più lunga del previsto.

Uno stop forzato

Questo stop forzato, sebbene temporaneo, ha immediatamente scatenato speculazioni e interrogativi tra gli addetti ai lavori. La stessa Elodie ha però voluto rassicurare i fan sul suo entusiasmo creativo, dando un primo assaggio di quello che sarà il suo grande ritorno, previsto tra circa due anni. “Ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare”, ha infatti continuato a spiegare con un sorriso tra le lacrime.

In preparazione un progetto mastodontico

Le indiscrezioni che circolano con insistenza negli ambienti discografici sussurrano che questo biennio di assenza dai palchi sarà interamente dedicato alla preparazione di un progetto mastodontico. È plausibile pensare che Elodie voglia curare personalmente ogni aspetto del suo prossimo show, dalla selezione dei brani inediti che formeranno l’ossatura del nuovo album al disegno meticoloso delle coreografie e dei costumi di scena. Si sussurra inoltre di una possibile collaborazione internazionale di altissimo profilo, un nome che farebbe tremare le classifiche globali, ma su questo il riserbo da parte del suo entourage è per ora assoluto.

La cantante ha voluto ringraziare il pubblico per il calore e l’affetto ricevuto durante questa lunga cavalcata di successo. “È stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio” ha dichiarato. La pausa, dunque, non sembra affatto un segno di stanchezza o disinteresse, ma appare piuttosto come la necessità di ricaricare le batterie creative e di affinare un’idea talmente grande da richiedere tempo e dedizione totali. I fan dovranno stringere i denti, sapendo che l’attesa per rivederla sul palco nel 2027 sarà ripagata da uno spettacolo che si annuncia già memorabile e rivoluzionario per il panorama pop italiano.

Dario Lessa