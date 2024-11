In un “Carpool Karaoke” con Tiziano Ferro trasmesso in diretta su Instagram, Elodie ha avuto modo di parlare anche delle sue relazioni passate. In particolare ha raccontato della sua relazione con Marracash, spiegando perché quella storia è finita e cosa non è andato. Ecco le sue parole.

Il racconto di Elodie sul perché è finita la storia con Marracash

Lo scorso 8 novembre su tutte le piattaforme è uscito il nuovo singolo che ha visto la collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro. Il brano si intitola Feeling ed è già un grande successo. Questo lavoro ha portato non solo a una collaborazione musicale per i due artisti, ma anche alla nascita di una bella e profonda amizia.

Così, per promuovere il loro singolo, i due cantanti hanno realizzato una specie di “Carpool Karaoke” trasmesso in diretta su Instagram. In pratica, a bordo di un auto per le strade di Los Angeles, Elodie e Tiziano Ferro hanno cantanto le loro hit più famose e hanno chiacchierato della loro vita inerente non solo la carriera, ma anche il privato.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della dodicesima puntata di Bake Off Italia 12

E così non sono macante rivelazioni sulla precedente relazione di Elodie, cioè quella con Marracash. La cantante ha quindi rivelato cosa non andava in quella storia e i motivi che hanno portato alla rottura. “C’era questa grande incomprensione”, ha detto. “Io poi ho bisogno tanto di comunicare e quando dall’altra parte la persona non mi dà la possibilità di capire, m’inca**o, impazzisco”.

#elodie parla della sua ex relazione

“c’erano molte incomprensioni, io se non comunico,impazzisco” pic.twitter.com/nS5QfmgYLc — Elodie Supporter (@elodiesupporter) November 15, 2024

Come si vede nel video, Elodie non ha specificato a chi si riferisse, non fa infatti il nome di Marracash. Però il pensiero su di lui è nato proprio perché è stata la sua ultima relazione prima di quella (attuale) con il motociclista Andrea Iannone. La cantante e Marracash sono infatti stati insieme dal 2019 al 2021 e hanno avuto un breve riavvicinamente nel 2022 per poi chiudere definitivamente.