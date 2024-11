Siamo alle battute finali per Bake Off Italia 12 e a tal proposito andiamo a vedere le anticipazioni della dodicesima puntata. I concorrenti dovranno affrontare un ostacolo importante della pasticceria e cioè l’essere dei veri e propri artigiani. Vediamo che accadrà.

Le anticipazioni della dodicesima puntata di Bake Off Italia 12

Arrivati alla dodicesima puntata di Bake Off Italia 12 scopriamo anche le anticipazioni. I concorrenti rimasti in gara sono 6 e il serchio si sta chiudendo sempre di più. Manca davvero poco alla fine di questa edizione del progrramma. A tal proposito, nella prossima puntata tutto sarà dedicato alle decorazioni precise ed eleganti. In pratica i concorrenti dovranno diventare dei veri e propri artigiani.

Nella prima prova, quella creativa, dovranno lavorare a uncinetto. Nel senso che dovranno creare la torta uncinetto, cioè una torta che esteticamente sembra davvero fatta a uncinetto. Da notare che la decorazione esterna dovrà rispettare nei colori e nei sapori la farcitura interna.

LEGGI ANCHE: Perla Vatiero e la verità sul suo rapporto con Alessio Falsone

La seconda prova, quella tecnica, sarà dedicata alla torta maiolica, cioè una torta che è decorata con una “mattonella” dipinta a mano proprio come le mattonelle per le case. Dopo la vista e il gusto, ecco la classifica:

Liza Giulia Claudio Domenica Federica Alfonso

Concludiamo le anticipazioni della dodicesima puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova quella a sorpresa. Qui gli aspiranti pasticceri dovranno usare la tecnica della scultura e in particolare col cioccolato. E così i 6 concorrenti si sfideranno in due team. La formazione delle squadre sarà a sorte. Una squadra sarà formata da Alfonso, Claudio e Domenica. L’altra vedrà lavorare insieme Giulia, Federica e Liza. Ma quale sarà il compito di queste due squadre? I giudici prepareranno per loro due progetti: uno fatto di cerchi e uno di quadrati. E Liza, avendo la busta blu, potrà scegliere quale progetto scegliere e opterà per quello a cerchio.

Alla fine di questa puntata la migliore sarà Giulia che prenderà il grembiule blu. Si salveranno poi Liza, Domenica e Claudio. Resteranno quindi Alfonso e Federica e l’eliminato sarà Alfonso.

Quando va in onda la dodicesima puntata

Scoperte le anticipazioni della dodicesima puntata di Bake Off Italia 12, vediamo anche quando va in onda. La messa in onda in chiaro è previsa per venerdì 22 novembre alle ore 21.30 su Real Time.

Le repliche sono previste sempre su Real Time nei giorni successivi. Mentre a partire dal sabato è possibile lo streaming sul sito di Discovery Plus.

Sempre su Discovery Plus, sottoscrivendo un abbonamento, ogni venerdì si può vendere in anteprima un nuovo episodio.