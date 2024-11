A far parte del Calendario Pirelli 2025 c’è anche Elodie. La cantante ha così deciso di posare con un nudo integrale, per invitare il pubblico a spogliarsi dei pregiudizi.

Il nudo integrale di Elodie

Si continua a parlare di Elodie. Sappiamo bene che solo pochi giorni fa la cantante, dopo averci fatto ballare e cantare per tutta l’estate con Black Nirvana, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Feeling, in collaborazione con Tiziano Ferro. Il brano, che rimanda alle sonorità r&b, ha già conquistato il pubblico e di certo in molti hanno apprezzato questo duetto.

Nel mentre l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta anche preparando il suo prossimo album di inediti e allo stesso tempo sta lavorando al nuovo spettacolo live. La prossima estate infatti la Di Patrizi si esibirà per la prima volta negli stadi, con due concerti evento al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli e senza dubbio non mancheranno le emozioni. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha riportato l’artista romana al centro dell’attenzione mediatica.

Elodie infatti sarà una delle protagoniste del Calendario Pirelli 2025 e ha così posato con un nudo integrale. Non è la prima volta, come ben sappiamo, che la Di Patrizi usa il suo corpo per mandare forti messaggi sociali. Anche in questo caso dunque l’ex allieva di Amici ha voluto invitare tutti a spogliarsi dei pregiudizi, per poter vivere una vita in totale e piena libertà.

A dire la sua sulla Di Patrizi è stata anche la fashion director è Tonne Goodman, curatrice del Calendario Pirelli 2025, che ha dichiarato: “Non la conoscevamo di persona. Appena l’abbiamo vista entrare nella stanza abbiamo capito immediatamente la sua freschezza, il fatto che fosse così incline a esprimere quella vitalità che volevamo che i nostri talenti esprimessero di fronte all’obiettivo”.