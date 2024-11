Dopo tanta attesa oggi è finalmente uscito Feeling, il nuovo singolo di Elodie in duetto con Tiziano Ferro che sta già conquistando il web.

Elodie e Tiziano Ferro duettano su Feeling

Sono mesi importanti questi per Elodie. La cantante, dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con Black Nirvana, sta iniziando a preparare il suo nuovo spettacolo live. A giugno infatti la Di Patrizi si esibirà per la prima volta negli stadi con due concerti evento che si terranno al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Grande attesa per questi show, che promettono di rimanere nella storia. Allo stesso tempo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta preparando il suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce nei mesi a venire.

Si mormora anche che la Di Patrizi possa tornare in gara al Festival di Sanremo e che abbia inviato un brano a Carlo Conti. Solo tra qualche settimana tuttavia scopriremo se l’artista romana salirà sul palco dell’Ariston, in occasione della prossima edizione della kermesse musicale. Nel mentre però oggi per tutti i fan è arrivata una bellissima sorpresa.

Dopo una lunga attesa infatti Elodie ha pubblicato il suo nuovo singolo, Feeling, in duetto con Tiziano Ferro. Il brano è prodotto da Golden Years ed è stato scritto da Dj Toss, dalla stessa Di Patrizi, Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Pietro Paroletti e dal cantautore di Latina. Si tratta di un pezzo con sonorità r&b, che esplora un amore proibito e passionale e che sta già conquistando il pubblico. I due artisti hanno rilasciato allo stesso tempo anche il video di Feeling, dove appaiono in splendida forma e in perfetta sintonia.

Senza dubbio il duetto tra la Di Patrizi e Ferro ha già attirato l’attenzione e nelle settimane a venire farà di certo scatenare tutti quanti.