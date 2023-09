Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

Elodie

Per il nuovo “A Fari Spenti” Elodie posa nuda. Dal web non mancano critiche, lei replica in maniera impeccabile!

La replica di Elodie alle critiche

Elodie nelle scorse ore è stata sommersa dalle critiche dopo l’uscita del suo singolo “A Fari Spenti”. E no, non perché la canzone non piace, anzi! Semplicemente perché l’artista ha scelto di posare completamente nuda per foto promozionali e videoclip ufficiale.

Gli attacchi del web sono piuttosto pesanti, c’è chi non ha conosciuto il senso della misura nell’esprimere il proprio giudizio a riguardo. Le frasi contro Elodie ve le risparmiamo, ma ci limitiamo a dirvi che secondo molti avrebbe dovuto evitare di mostrarsi così sui social e non solo.

Ma qual è stata la reazione di Elodie a tutte queste critiche? La cantante ha replicato in maniera eccellente. Ha postato tra le storie questi tre scatti dei suoi colleghi uomini che, come lei, hanno posato senza vestiti.

Le storie Instagram di Elodie

La domanda qui sorge spontanea: perché se posa nudo un uomo nessuno dice niente, ma se lo fa una donna scattano critiche feroci? A voi la risposta!

Le parole della cantante

A Vanity Fair tra l’altro sempre Elodie ha spiegato perché ha scelto quell’immagine per il disco. Lei crede che si possa utilizzare la bellezza come si vuole: “È il modo in cui ci si esprime, quello che per me è bello agli altri può sembrare brutto. La scelta del trucco che cola è quella di mostrarsi più fragile”.

Elodie ha raccontato che per lei è sempre stato un problema affrontare le situazioni di abuso. Si può litigare sì, ma mai oltrepassare certi limiti e oltrepassare una certa linea: “È la mia forza”. Però ha ammesso: “Ma ho un disagio, si vede anche da come mi muovo e cammino. La mia forza è accettare quel disagio e l’abuso”.

Il suo non è un voler screditare la bellezza, ma raccontarla e liberarsene. Farlo in un modo diverso: “La bellezza può esserci anche dove non c’è. Ognuno ha una crepa, se entri nella mia crepa divento un disastro. Mi capita ancora di dovermi difendere, che riescano a farmi sentire sbagliata”.

Nell’intervista Elodie ha raccontato se ha paura del giudizio. Ha spiegato di essere cosciente dei suoi limiti e di essere andata in terapia anche per questo:

“Ma essere cosciente e risolvere i problemi sono due cose diverse. Sto bene così, ma se il mio carattere dovesse diventare un limite combatterò con me stessa. Sono aggressiva perché sono piccola, si arrabbia chi ha paura e chi deve difendersi”.