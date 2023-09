Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

Teo Mammucari

Il motivo dell'addio a Mediaset di Teo Mammucari

Teo Mammucari come noto non sarà più un volto di Mediaset, ma lo vedremo presto mettersi in gioco a Ballando con le Stelle. A Il Messaggero il conduttore romano è tornato a parlare della sua scelta e dell’essere passato da giurato a Tú Sí Que Vales a concorrente del programma di Milly Carlucci.

Non pensa si tratti di un passo indietro, crede oltremodo che questo lo sia per chi resta sempre nello stesso posto perché non è in grado di fare altro: “Sei anni di Tu Sì Que Vales in mezzo a De Filippi e Scotti, a cui sarò sempre grato, sono stati la consacrazione della mia carriera. Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa?”.

Nel suo discorso Teo Mammucari ha spiegato che se avesse fatto Tú Sí Que Vales, avrebbe ricevuto in cambio la conduzione de Le Iene: “Ma lì oggi non hanno più bisogno di me”. Da qui la proposta del presentatore di poter realizzare un programma tutto suo: “Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico”.

Proprio su questo punto Teo Mammucari si è soffermato. Tra le colonne de Il Messaggero ha approfondito l’argomento, dando qualche bordata qua e là: “Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. ‘Ma come, non dobbiamo parlare del programma?’. Non è questione di soldi. Ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché. Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato?”

Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset ha annunciato che tra le novità ci sarebbe stato un programma per Gerry Scotti. Teo Mammucari pensava che il suo amico e collega avrebbe condotto una nuova trasmissione. Ne era entusiasta, prima di scoprire di cosa si sarebbe trattato. Il presentatore ne è rimasto deluso quando ha scoperto che a Scotti hanno affidato La Ruota della Fortuna.“Mi si è gelato il sangue”, ha confessato.

Teo Mammucari pensava si trattasse di uno scherzo e ha concluso con una bordata: “Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene. Ma non si chieda a un artista come me perché cambia”.