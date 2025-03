Oggi durante la puntata di Verissimo Elodie è tornata a parlare della sua relazione con Andrea Iannone, scacciando le voci di crisi: “È la relazione della mia vita. Con lui è stato un colpo di fulmine”.

Elodie torna a parlare di Iannone

Durante l’appuntamento di oggi con Verissimo, Silvia Toffanin ha ricordato Eleonora Giorgi e si è dedicata alle varie interviste con i suoi ospiti. Tra loro anche Elodie, che ha ripercorso non solo la sua carriera artistica e della sua vita privata.

La conduttrice, come capita spesso, ha voluto sapere da Elodie quale fosse la sua situazione sentimentale attuale. La cantante è sembrata molto emozionata e ha ammesso di imbarazzarsi (nel senso buono del termine) un po’ a parlarne della sua storia con Andrea Iannone:

“Io e Andrea ci amiamo molto e siamo una grande squadra, ci supportiamo tantissimo. La nostra relazione è adulta e matura, fatta di tutto: comprensione, abbracci, amore. Mi imbarazza un po’ parlare di lui, non lo so perché”.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone va avanti da quasi tre anni. Lei l’ha definita la storia della sua vita e ha ammesso che con lui sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, dato che lei di solito ci mette un po’a lasciarsi andare. L’artista ha ammesso infatti che quando si sono conosciuti non pensava a una relazione, ma poi non appena l’ha visto ha compreso fosse la persona giusta.

“Andrea è una persona molto forte, sa sostenere il dolore. Capita quando soffriamo, diventa tutto brutto, invece lui è molto solare. Ha questo grandissimo pregio. Ha più pregi che difetti, ma mi piacciono anche i suoi difetti”, ha detto Elodie molto innamorata.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto cosa si aspettasse per il futuro, la cantante non ha voluto espressamente dire cosa, ma in tanti hanno pensato a più opzioni come il sogno di sposarsi o di creare una famiglia un giorno: “Non lo dico. Altro fuori dal lavoro diciamo…”, ha concluso Elodie per poi scoppiare a ridere.

E noi auguriamo alla cantante di poter realizzare tutti i suoi sogni!