Anche questo pomeriggio Silvia Toffanin ha voluto ricordare con l’ultima intervista realizzata Eleonora Giorgi, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 71 anni. La conduttrice ha rivelato: “Avrebbe voluto salutarvi dalla clinica, ci teneva. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e poi se n’è andata”.

Silvia Toffanin

Già nella puntata di ieri, sabato 8 marzo 2025, una commossa Silvia Toffanin ha rivolto un pensiero speciale a Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa. La conduttrice non ha nascosto le lacrime e le ha dedicato un bellissimo filmato.

Anche oggi, dopo l’appuntamento speciale con il pomeridiano di Amici 24, Silvia Tofffanin a Verissimo è tornata a parlare di Eleonora Giorgi. Visibilmente toccata dall’accaduto la presentatrice ha dato un altro suo personale ricordo sulla nota e amata attrice, per poi rivelare quanto lei stessa ci tenesse a trascorrere del tempo con i telespettatori in un momento così difficile.

Nel breve racconto Silvia Toffanin ha spiegato che Eleonora Giorgi avrebbe tanto voluto fare un saluto al pubblico dalla clinica in cui era ricoverata, ma non vi è stato modo date le sue condizioni:

“Vi devo raccontare che Eleonora ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato tanto accanto. Voleva farlo dalla clinica dove si trovava. Mi aveva anche detto che si voleva mettere un golfino nero sopra il pigiama per essere sempre carina e presentabile con voi.

Il vostro affetto le aveva riempito il cuore, l’aveva resa ancora più serena. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e poi se n’è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista che come ogni nostro appuntamento era una grande lezione di vita per tutti noi”, ha concluso Silvia Toffanin.

Dopo queste parole di Silvia Toffanin, come promesso, abbiamo avuto modo di vedere l’ultima intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo. Al termine del filmato, la conduttrice è tornata in studio e ha rivolto ancora delle parole all’attrice: “Grazie Eleonora. Sarai per sempre con noi. Ti vogliamo tanto bene”, ha detto con la voce rotta dall’emozione.

Un ricordo delicato e speciale quello che Silvia Toffanin ha dedicato anche oggi a Eleonora Giorgi.