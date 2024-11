Stasera durante la puntata di Striscia la Notizia, Elodie ha ricevuto il Tapiro d’oro a seguito delle critiche sul doppiaggio di Mufasa: Il Re Leone.

Il Tapiro d’oro a Elodie

A distanza di qualche tempo per Elodie è tempo di un nuovo Tapiro d’oro in carriera. Il premio ormai iconico è arrivato da Valerio Staffelli, dopo averla incrociata per le vie di Milano, mentre si trovava insieme al fidanzato Andrea Iannone.

Durante il servizio, l’inviato di Striscia La Notizia ha voluto sapere cosa ne pensasse delle critiche ricevute dopo che è stata scelta per dare la sua voce al personaggio di Sarabi (la madre di Simba) nel film Disney, Mufasa: Il Re Leone. Recentemente in tanti le hanno riservato qualche critica a Elodie, tra cui Lilli Manzini che ha dichiarato come secondo lei non sarebbe all’altezza del lavoro affidato.

Così Valerio Staffelli ha voluto sapere da Elodie cosa pensasse di tutte queste critiche, in attesa dell’uscita della pellicola il 19 dicembre. La cantante come ha commentato questi attacchi: “Ma se ancora il film non è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio”. Scherzosa ha poi aggiunto con ironia: “Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere…”.

Durante la consegna del servizio, Valerio Staffelli ha parlato con Elodie anche del recente duetto con Tiziano Ferro. Divertito l’inviato ha fatto sapere se sia stato fatto di proposito perché voleva “toccare ferro” in vista del Festival di Sanremo. La cantante però è rimasta vaga riguardo a questo: “Se ci vuole una botta di cu*o? Nella vita ne ho avuto abbastanza”, ha detto ridacchiando.