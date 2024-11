Dopo aver rilasciato il suo nuovo singolo Feeling, oggi è stato annunciato che Elodie doppierà il personaggio di Sarabi nel film Disney Mufasa Il Re Leone, in uscita il prossimo 19 dicembre in tutte le sale italiane.

Elodie torna al cinema

Periodo ricco di impegni questo per Elodie. Sappiamo bene che attualmente la cantante è impegnata alla lavorazione del suo prossimo album di inediti, che verrà rilasciato prossimamente. Nell’attesa però non mancano le sorprese per i fan. Solo ieri infatti la Di Patrizi ha rilasciato il suo nuovo singolo, Feeling, in collaborazione con Tiziano Ferro. Il brano, dalle sonorità r&b, sta già conquistando il pubblico e di certo ci farà cantare e ballare per i prossimi mesi. Ma non solo.

Allo stesso tempo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta preparando il suo nuovo spettacolo live, in occasione dei due concerti evento che si terranno a giugno al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. In attesa di scoprire cosa si riserverà l’artista romana, poco fa è arrivato un altro annuncio che ha sorpreso tutti i fan.

Elodie infatti sta per tornare al cinema! Con un post sui social la Disney ha rivelato che la Di Patrizi doppierà il personaggio di Sarabi nel film evento Mufasa Il Re Leone. L’atteso live action, sequel del fortunato lungometraggio del 2019, arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre e di certo sarà un successo assicurato.

Mentre attendiamo l’uscita del film, in queste settimane sta anche girando un rumor sulla cantante romana. Stando a quanto si mormora infatti, prima di rilasciare il suo album e prima di debuttare negli stadi, la Di Patrizi potrebbe tornare nuovamente in gara al Festival di Sanremo. Attualmente però le voci di corridoio non sono ancora state confermate e solo il prossimo 2 dicembre scopriremo chi saranno i Big della nuova edizione della kermesse musicale.