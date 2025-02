I The Kolors hanno deciso di portare Fru anche nello studio di Amici 24. Ecco il video e la reazione del pubblico

Questo pomeriggio i The Kolors sono stati ospiti di Maria De Filippi ad Amici 24 e hanno deciso di portare con loro, dopo il successo a Sanremo 2025, anche Fru dei The Jackal.

I The Kolors con Fru anche ad Amici 24

I The Kolors hanno portato sul palco del Festival di Sanremo 2025 la loro canzone “Tu con chi fai l’amore” e hanno ottenuto un ottimo successo tra il pubblico. Sul web sono diventati virali ma ad aiutarli, forse, è stata anche la presenza inaspettata di un personaggio molto noto sui social.

Stiamo parlando di Fru, nome d’arte di Gianluca Colucci, il cui sogno era proprio quello di salire sul palco dell’Ariston. In un video dei The Jackal si può assistere alla sua insistente richiesta a tutti i concorrenti della kermesse e solo Stash sembrava essere disposto a fare qualcosa per lui.

A Sanremo 2025, quindi, abbiamo visto Fru ballare divertendosi sulle note del brano ma nessuno si sarebbe mai aspettato che questa collaborazione proseguisse. Nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, infatti, i The Kolors sono stati ospiti di Maria De Filippi ad Amici 24 e hanno portato con loro il componente dei The Jackal, che ha ricevuto anche i complimenti di Alessandra Celentano.

Sono passati dieci min ma questo è stato IL momento di questa puntata #amici24

pic.twitter.com/5wwRgVIbcm — marta 💐 (@babyyansia) February 23, 2025

Il pubblico a casa è andata in visibilio e i commenti a favore di tale esibizioni sono arrivati a decine. Voi che cosa ne avete pensato? Vi ha divertito?