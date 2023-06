Ema Stokholma e Angelo Madonia sempre più uniti: nel loro futuro matrimonio e figli

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2023

Ballando con le stelle

Progetti importanti per Ema Stokholma e Angelo Madonia

Si sono conosciuti nel 2022 a Ballando con le stelle come maestro e allieva e oggi Ema Stokholma e Angelo Madonia sono più legati che ma. Per loro è stato amore a prima vista e infatti, concluso il programma, sono andati a vivere insieme. Non a caso capita che si mostrino di tanto in tanto sui social molto innamorati e felici.

Ma non solo, sono già una famiglia allargata. Angelo ha infatti già due figlie da delle precedenti relazioni, ma sono già molto legate alla conduttrice radiofonica. Ma non solo, Ema va anche molto d’accordo con le ex compagne di lui. A Nuovo TV il ballerino ha infatti spiegato: “Io ho la famiglia che lei non ha mai avuto. […] Ho due figlie: Alessandra che vive in Toscana con la madre e sta con noi ogni due settimane e Matilde che sta a casa nostra tre giorni a settimana. Ema ha la delega per andarla a prenderla a scuola: è un’organizzazione felice perché le mamme delle mie figlie ed Ema vanno d’accordo, è un gruppo familiare sereno”.

Nonostante la loro relazione vada avanti da meno di un anno, Ema Stokholma e Angelo Madonia pensano già al loro futuro insieme. Un futuro fatto di famiglia unita che potrebbe diventare più grande di quella che già è. Non a caso Angelo ha rivelato che gli piacerebbe avere un figlio da lei: “Se Ema volesse un figlio a me andrebbe bene, anche se due figlie già le ho non sono così egoista”.

Non solo figli, perché il ballerino arriverebbe anche a fare un passo molto importante con la Stokholma, cioè quello del matrimonio. “Se la sposerei? Certo che sì perché ha tutte le qualità del mondo”, ha rivelato. E a questo punto i fan della coppia già sognano e sperano.