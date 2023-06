Micol Incorvaia contro i fan del GF Vip: il lungo sfogo

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2023

GF Vip 7

Tirata di orecchie da parte di Micol Incorvaia ai sui fan che per difenderla attaccano e offendono ex vipponi della fazione opposta

Le parole di Micol Incorvaia contro gli utenti

Nonostante il Grande Fratello Vip si sia concluso da alcuni mesi, i fan dei vari concorrenti dell’ultima edizione continuano ad essere molti attivi quando c’è da difendere i vip che supportano. Ma purtroppo una parte dei vari fandom attacca e offende le persone che erano nella fazione opposta durante il reality. Ecco che quindi Micol Incorvaia oggi è intervenuta attraverso il suo profilo Twitter.

“A giorni alterni mi ritrovo in tendenza senza neppure capire il perché”, ha scritto la sorella di Clizia Incorvaia. E siccome il suo pensiero era molto lungo, ha deciso di scrivere tutto sulle note del telefono e pubblicare gli screen. In pratica Micol è andata contro coloro che ancora oggi creano fazioni e cotribuiscono ad alimentare delle faide. Inoltre ha anche invitato i suoi sostenitori a non offendere gli altri per sostenere lei. Ecco il lungo sfogo:

“Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso. Non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia. Sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco -ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla ‘realtà’ decidono per se stessi. Scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene. Se davvero vi stanno a cuore non dovreste giudicare le loro scelte e criticare i loro rapporti, né tantomeno sentenziare su cosa sia giusto e cosa sbagliato per loro. Poiché solo LORO sanno cos’è più giusto per se stessi, solo LORO conoscono le dinamiche interne e l’intensità e la genuinità dei loro legami o dei loro obiettivi”.

E ancora:

“Contribuite costantemente ad alimentare faide inutili tra fandom ergendovi a portavoce delle persone che supportate, quando non dovreste: non ne avete il diritto. lo stessa mi dissocio dalle indicibili cattiverie che sono state dette nei confronti di altri con l’unico scopo di sostenere me. Mentre stimo profondamente la parte sana di voi, la parte sana di ciascun fandom. Quella che ha capito che per innalzare i propri beniamini non serve fare lo sgambetto ad altri, c’è posto per tutti”.

Non sono mancati vari commenti sotto al post di Micol Incorvaia. Tra chi si è trovato d’accordo e le ha espresso il suo supporto, alcuni hanno avuto da contestare. In particolare le hanno fatto notare che il suo fidanzato Edoardo Tavassi sarebbe il primo a comportarsi così.