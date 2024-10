Amato e stimato coreografo e ballerino, ritroviamo Emanuel Lo ancora una volta nella scuola di Amici 24 nel ruolo di insegnante. Le curiosità su di lui: dall’età, alla vita privata, alla carriera, a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Emanuel Lo

Nome e Cognome: Emanuel Lo Iacono

Nome d’arte: Emanuel Lo

Data di nascita: 11 luglio 1979

Luogo di Nascita: Roma

Età: 43 anni

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantautore, ballerino e coreografo

Fidanzata: Emanuel è fidanzato con la cantante Giorgia

Figli: Emanuel ha un figlio, Samuel

Tatuaggi: Emanuel ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @emanuelloofficial

Emanuel Lo età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Emanuel Lo, dove è nato quali sono le sue origini e quanti anni ha. Il ballerino nasce l’11 luglio 1979 a Roma. La sua età dunque è di 43 anni.

La sua altezza è pari a 180 cm, mentre sconosciuta è l’informazione circa il suo peso.

Sappiamo che fin da bambino si appassiona alla danza e alla musica, e inizia così a suonare pianoforte e chitarra. Dopo aver iniziato a lavorare come ballerino e coreografo, approda anche al mondo della musica.

Ma prima di scoprire la sua carriera, vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Emanuel Lo abbia una moglie e dei figli.

Come in molti sapranno il ballerino dal 2004 è sentimentalmente legato alla cantante Giorgia, tuttavia a oggi i due non sono sposati. Dal loro amore è nato anche un figlio, Samuel Iacono. Ma quanti anni ha il bambino? Il piccolo è venuto al mondo nel 2010 e ha dunque 12 anni.

Ma come si sono conosciuti Emanuel Lo e Giorgia? I due si sono incontrati per la prima volta nel 2003, quando iniziano a collaborare insieme. Pochi mesi dopo però scoppia la passione e tra il ballerino e la cantante nasce l’amore. Proprio Giorgia ha raccontato che inizialmente rifiutava le avance di Emanuel, anche per via della differenza d’età. La Todrani è più grande infatti di 8 anni.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Lo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Emanuel Lo: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Emanuel Lo sui social, e in particolare su Instagram.

Il ballerino ha naturalmente un profilo attivo, che vanta oltre 50 mila follower.

Su Instagram Emanuel condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua fidanzata Giorgia e a suo figlio.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Emanuel Lo inizia nel 1996, quando debutta in Rai e in Mediaset come ballerino e co-coreografo in diversi programmi televisivi. Ben presto inizia a lavorare anche all’estero, partecipando alle tournée di artisti del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Kanye West, Lee Ryan e tanti altri.

Nel 2007 debutta anche nel mondo della musica, quando lancia il singolo Woofer, che anticipa il suo album di debutto Più tempo, prodotto da Giorgia. Nello stesso anno collabora sempre con la Todrani per il disco Stonata. Nel 2009 esce il suo secondo album, Cambio tutto, nato da una collaborazione con il beatmaker Big Fish.

X Factor

Nel 2010 Emanuel Lo diventa coreografo di X Factor. L’anno seguente si afferma anche come regista con VisionariLab girando molti videoclip con vari artisti fino ad oggi, tra cui, Clementino, Ornella Vanoni, Giorgia, Deddy, Giordana Angi e molti altri. Contemporaneamente continua a lavorare agli album di Giorgia, scrivendo i testi di diverse canzoni.

Nel 2016 entra a far parte di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giudice di hip hop. Negli anni successivi ricopre il ruolo di giudice esterno all’interno del programma.

Nel 2022 torna ad Amici, stavolta nelle vesti di professore. Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione alla trasmissione.

Emanuel Lo ad Amici 24

Da settembre 2022 Emanuel Lo entra nel cast di Amici 22 e viene riconfermato anche per le due edizioni successive, tanto che nel 2024 è ancora tra gli insegnanti.

Per la prima volta infatti il coreografo ricopre il ruolo di professore di ballo, andando a sostituire così Veronica Peparini.

Per il Serale è tornato a far coppia con la collega Lorella Cuccarini.