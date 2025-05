Ieri sera Irama si è esibito con un concerto evento al Forum di Milano. A salire sul palco a sorpresa è stata così Annalisa e i due artisti hanno duettato insieme sulle note di Another Love.

Annalisa raggiunge Irama sul palco

Sono settimane intense queste per Annalisa. Come è ormai ben noto, solo di recente la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Maschio, che sta già facendo cantare e ballare tutti quanti. Il brano anticipa il prossimo album di inediti della Scarrone, che vedrà la luce nei mesi a venire. Nel frattempo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta anche già pensando al suo ritorno live. In autunno infatti partirà il nuovo tour di palasport, che toccherà le principali città italiane, e i biglietti per questi show stanno andando a ruba. In attesa di scoprire come ci stupirà stavolta l’artista ligure, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

Come in molti sapranno, in questi giorni Irama si è esibito al Forum di Milano con due concerti evento, che hanno dato il via al suo nuovo tour, che proseguirà per tutta l’estate. Nel corso di questi show sold out, il cantante ha presentato tutti i suoi più grandi successi, fino ad arrivare all’ultimo singolo Lentamente. Proprio ieri sera si è tenuto il secondo live, durante il quale c’è stata una sorpresa inaspettata.

Annalisa è infatti arrivata come ospite al concerto di Irama e ha raggiunto il collega e amico sul palco. Naturalmente la Scarrone è stata accolta con un’ovazione e poco dopo i due artisti hanno duettato insieme sulle note di Another Love. L’esibizione nel mentre ha fatto in breve il giro del web e al termine della bellissima ed emozionante performance non è mancato un lungo abbraccio tra i cantanti.

Annalisa ospite a sorpresa al concerto di Irama 😍🤍✨ INASPETTATOOO MA CHE MERAVIGLIAAA

POI "ANOTHER LOVE" TANTA ROBA ADOROOO.

Straordinari.🥹#Annalisa #Iramapic.twitter.com/QDS2qdwCzM — giov🌪🏍️ (@bbshadowx) May 23, 2025

La Scarrone ha dunque sorpreso tutto il pubblico e di certo il duetto ha conquistato tutti quanti.