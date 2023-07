NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Le strane parole di Nikita Pelizon

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Nikita Pelizon. Come sappiamo solo due giorni fa la modella ha rilasciato il suo primo singolo, Mojito, e sui social si è mostrata mentre ballava la canzone insieme ad alcuni fan. Poco fa però come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha infatti iniziato a postare una serie di strane storie su Instagram, che hanno fatto in breve il giro del web.

A quel punto i più hanno ipotizzato che Nikita Pelizon stesse lanciando delle frecciatine agli Oriele. Ma perché alcuni utenti pensano che l’influencer si stesse riferendo proprio alla coppia? Come ha fatto notare qualcuno, all’interno della casa del GF Vip la modella era stata accusata non solo di non fare la raccolta differenziata, ma anche di dar da mangiare agli uccellini delle molliche di pane. Ma non è ancora finita. In seguito Nikita ha postato una nuova storia, nella quale si legge:

“Non volevo urlare di felicità quel giorno perché la mia vicina è stressata e non sta affrontando un periodo facile. Perciò dato che so che sente tutto ciò che faccio, dato che le pareti di casa sono sottilissime tipo le craft, non volevo che sentisse. Semplice”.

Sempre pensando che Nikita Pelizon stesse parlando degli Oriele, i fan hanno ipotizzato che la modella si stesse riferendo al periodo in cui Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli avevano messo in pausa la loro relazione, a causa di alcuni problemi. Naturalmente precisiamo che non è detto che le cose stiano esattamente così e che Nikita stesse facendo riferimento proprio alla coppia. Al momento infatti si tratta solo di ipotesi del web, che tuttavia non sono state confermate da parte della diretta interessata.