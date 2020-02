Emanuele Isi sorpreso dalla scelta di Gemma Galgani, ma sa già come consolarsi

La scorsa settimana al Trono Over di Uomini e donne Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con Emanuele Isi. La notizia ha sorpreso un po’ tutti, poiché le cose stavano andando bene e non era successo niente di sconvolgente tra loro. Il primo a rimanere sconvolto e anche un po’ deluso è stato proprio il diretto interessato che ne ha parlato con il magazine di Uomini e donne.

Consideravo, e considero ancora, Gemma una donna sensibile, affabile, disponibile e molto elegante. Inoltre la trovo bella: pensi che io non sapevo che avesse la mia età, non lo immaginavo. Era da tre anni che seguivo Gemma a Uomini e donne e mi è sempre dispiaciuto il fatto che venisse spesso attaccata, cosa che secondo me ha messo in luce la sua sensibilità. Sono questi i motivi che mi hanno spinto a volerla conoscere e soprattutto ad avere il desiderio (e poi la volontà) di farmi conoscere da lei.

Dal vivo Gemma mi ha dato la conferma di essere una donna fisicamente gredevole e con cui è piacevole passare del tempo. Inoltre io negli anni ho avuto donne molto più giovani e, benché pensassi che Gemma fosse almeno dieci anni più piccola di me (come ho detto anche a lei), ho voluto provare a frequentarla perché credo sia arrivata l’ora di avere al fianco una persona più affine a me.