Gli insulti e le scuse di Emis Killa

Tutto è partito da un post che Emis Killa ha scritto qualche giorno fa a proposito di Riccione. Su Twitter, infatti, il rapper ha affermato: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono“. Ovviamente non sono mancate le polemiche e a rispondere a questa affermazione ci ha pensato anche la modella Chiara Scelsi: “Madonna, troppo co***ne quello. Killa la tua musica che ci fai un piacere, Emis“.

La risposta del rapper non è tardata ad arrivare: “E tu, per favore, chiudi la bocca che sei una to***ca di m***a. L’unico momento di hype lo hai avuto succh***do il c***o a un trapper“. Parole molto dure che hanno portato indignazione tra tantissime persone che lo hanno subito criticato. Tutto questo è diventato virale sul web. Tanto che il cantante ha dovuto chiedere pubblicamente scusa tramite alcune Instagram Stories:

In segno di rispetto e maturità ho rimosso tutto ciò che ho postato nelle ore precedenti, perché penso sia sempre meglio appianare le tensioni. Ognuno poi si faccia la propria idea in merito, su questo non sentenzio. Sappiate solo che sono grato di avere una fanbase così affezionata alla mia persona, siete il frutto di anni di verità sputata in faccia a tutti. Vi amo dal profondo del cuore. Spero finiscano qui le provocazioni esterne (anche perché vi avverto che non me le tengo), e ci si possa concentrare solo ed esclusivamente sul mio lavoro e sulla mia famiglia. Buon proseguimento e buone vacanze a tutti.

Con queste scuse Emis Killa ha chiuso la questione. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

