Corona svela i cachet di Isola dei Famosi e Tú sí que vales

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Quanto guadagnano i vip in TV? Fabrizio Corona in un podcast ha fatto il quadro generale della situazione tra Isola e Tú sí que vales

Ospite del podcast MondoCash, Fabrizio Corona ha svelato i cachet dei vip. In particolar modo si è soffermato sui presunti guadagni di Isola dei Famosi e Tú sí que vales.

Corona parla dei cachet in TV

Nel mondo della TV e dello spettacolo in generale i guadagni per i vip che ne fanno parte sono molto diversi e, nel corso degli anni, sono cambiati drasticamente. A fare il punto della situazione su questo argomento è stato Fabrizio Corona, ospite del podcast MondoCash.

L’ex re dei paparazzi ha fatto il punto della situazione e ha spiegato appunto come all’interno dell’ambiente oggi circolerebbero meno soldi rispetto a 20 anni fa. A riguardo Fabrizio Corona ha parlato dei presunti cachet di Tú sí que vales, de L’Isola dei Famosi e altri format ancora, così come delle fiction.

In base alla sua esperienza personale, Fabrizio Corona ha fatto sapere che dal 2000 al 2010, per esempio, lui un bel servizio fotografico lo vendeva a circa 150 mila Euro, per arrivare addirittura a 200.000. Oggi invece, quello più alto arriverebbe appena a 3.000 Euro.

Durante il suo lungo discorso Fabrizio Corona ha fatto sapere che i presunti cachet degli artisti e ospitate in TV sono calati tantissimo. Sempre prendendo sé stesso come esempio ha spiegato:

(“…) Funzionava così, se io andavo a Verissimo, o ad un’altra trasmissione Mediaset, la prima volta, prendevo non so, 50.000 Euro, quello diventava un precedente. Tu per le ospitate successive, facevi i contratti in base a quello. I prezzi per le ospitate erano molto alti”.

Ciò valeva anche per i conduttori e ospitate che prima, secondo il giudizio di Fabrizio Corona, venivano pagare a prezzi elevati. Poi il riferimento al presunto guadagno di Belen Rodriguez: “A Tú sí que vales ai tempi, quando è partito lo show, prendeva 20.000 Euro a puntata. Poi quel programma va benissimo, fa il 32% di share. Quel programma però da 20.000 Euro, oggi Mediaset te lo paga 2.000”.

Successivamente Fabrizio Corona ha parlato anche dei reality: “Poi c’è L’Isola dei Famosi, Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto, ma gli altri prendono poco. Per il resto vanno sui 500 Euro lordi a settimana, altri poco più. Io ricordo la mia esperienza, ho fatto solo un reality”.

E proprio a riguardo Fabrizio Corona ha aggiunto di aver partecipato a La Fattoria per restare 14 giorni e aveva anche il cellulare. Il suo guadagno in quell’occasione pare sia stato di 200.000 Euro. Mentre invece per fare Squadra Antimafia il guadagno si aggirava tra il 100/150 mila Euro. Un guadagno molto elevato per il ruolo prestato.

Insomma il mondo della TV secondo le stime di Fabrizio Corona sarebbe cambiato e non poco!