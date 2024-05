Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Maggio 2024

Amici 23

Tra gli ospiti della settima puntata di Amici 23 abbiamo visto anche Emma Marrone, che si è esibita sulle note del nuovo singolo Femme Fatale.

L’esibizione di Emma ad Amici 23

Spesso abbiamo parlato di Emma Marrone per quanto riguarda la sua vita privata e dei gossip che sono circolati in merito alla sua presunta frequentazione con Tedua. Tuttavia si tratta di voci che non sono mai state confermate, di conseguenza bisogna prendere tutto con le pinze.

La cantante si sta molto concentrando però sulla sua carriera e di recente è stata anche ospite in una tappa dei concerti di Annalisa. Insieme hanno duettato “Apnea“, canzone che la Marrone ha portato sul palco del Festival di Sanremo quest’anno.

Questa sera, invece, Emma ha fatto ritorno nel posto che le ha dato l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico ormai diversi anni fa. In sostanza è un po’ come se fosse tornata a casa da Maria De Filippi, che l’ha abbracciata e le ha fatto i complimenti per tutto il meritato successo.

📹 | Emma Marrone si esibisce per la prima volta con “FEMME FATALE” ora ad #Amici23. pic.twitter.com/zwZseekIe0 — Emma Marrone Supporter (@emmamsupporter) May 4, 2024

Qui sopra possiamo vedere il video dell’esibizione della cantante sulle note del nuovissimo singolo “Femme Fatale“. Il brano ha già conquistato tutto il pubblico a casa e sulle piattaforme streaming di musica sta venendo riprodotto con ottimi risultati. A voi piace? Alla fine ha anche voluto ringraziare Maria De Filippi con delle bellissime parole: “Mi hai cambiato la vita“.