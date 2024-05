NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

In queste ore Emma Marrone ha rilasciato il suo nuovo singolo Femme Fatale. Arriva così la coreografia di Joey Di Stefano che è già diventata virale sui social.

La coreografia di Femme Fatale di Emma

Sono giornate intense queste per Emma. La cantante infatti, reduce dal successo del disco Souvenir, dal tour di club e dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Apnea, ha infatti deciso di sorprendere ancora i suoi fan e ha rilasciato un nuovo singolo, intitolato Femme Fatale. In queste ore così il brano ha iniziato a scalare le classifiche ed è già considerato una vera hit estiva. Certamente dunque nei prossimi mesi la canzone ci farà scatenare e regalerà grandi soddisfazioni alla Marrone, che a breve darà il via al suo tour.

Ieri sera nel mentre l’artista salentina è anche tornata ad Amici di Maria De Filippi, in occasione della settima puntata del Serale, e in studio ha presentato proprio Femme Fatale. Non è mancata anche una dolce dedica alla conduttrice, che per prima ha creduto in lei. Come se non bastasse in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

In occasione dell’uscita del nuovo singolo di Emma, Joey Di Stefano non è rimasto con le mani in mano e ha prontamente ideato la coreografia di Femme Fatale, che è già diventa virale sui social. Come sappiamo nel corso di questi ultimi mesi il coreografo ha ideato i balletti di diversi brani di successo, da Bellissima, a Sinceramente, passando per Italodisco e Disco Paradise. Anche stavolta dunque Joey ha stupito il web e il filmato sta già facendo il giro del web.

La Marrone intanto si prepara alla partenza del suo tour, che per tutta l’estate la porterà in giro da nord a sud, toccando le principali città del paese. In autunno inoltre la cantante si esibirà anche in alcuni palasport e di certo questi live sono già attesissimi da tutto il suo pubblico.