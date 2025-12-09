Dopo il ricovero per insufficienza respiratoria, Emma Bonino è dimessa dall’ospedale, ecco come sta la leader di +Europa.

Emma Bonino dimessa dall’ospedale: come sta

Finalmente la tanto attesa buona notizia: Emma Bonino, la leader storica di +Europa, è stata dimessa dall’ospedale dopo una settimana di ricovero. La notizia, diffusa dal partito attraverso un post ufficiale sui social, ha immediatamente rassicurato i suoi sostenitori, che avevano seguito con preoccupazione il suo ricovero a causa di un’insufficienza respiratoria.

Nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre, il profilo Instagram di +Europa ha confermato che Emma Bonino è tornata a casa in buone condizioni. “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”, si legge nel post.

Nonostante la lunga settimana di ricovero, le sue condizioni sono migliorate notevolmente, e il trasferimento nella Stroke Unit del San Filippo Neri è stato solo un passaggio necessario per completare la fase di recupero.

Il ricovero della senatrice ha avuto inizio domenica 30 novembre, portata in pronto soccorso dopo un malore improvviso. Inizialmente trattata in terapia intensiva a causa della gravità dell’insufficienza respiratoria. Già nei giorni successivi, fonti ufficiali del partito avevano fatto sapere che Emma Bonino stava migliorando e le sue condizioni erano stabili.

Il ritorno di Emma Bonino a casa è una notizia che dà sollievo non solo ai suoi cari e al suo partito, ma anche alla politica italiana, che ha sempre riconosciuto nella senatrice una figura fondamentale. Come scritto dal partito, “Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione”.

La politica italiana e soprattutto l’Europa sono sempre stati al centro del pensiero e delle battaglie di Emma Bonino, e il suo impegno continua a essere considerato un punto di riferimento. Infatti, proprio in questa fase così delicata, il partito ha voluto riproporre un pensiero che l’ex ministra aveva espresso in un’intervista nel 2019: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare.”

Dunque Emma Bonino è finalmente tornata a casa dopo la preoccupazione dei giorni scorsi e tutti ci auguriamo possa andare tutto per il meglio.

CREDITI FOTO: Stefano Carofei / FOTOGRAMMA / IPA

