Sanremo

Martina Pedretti | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sul palco di Sanremo scatta il bacio tra Emma e Giuliano Sangiorgi

Quest’anno a Sanremo 2024 Amadeus ha deciso di far presentare i cantanti tra loro nelle sere in cui non si esibiscono. Durante la terza serata Emma ha presentato i Negramaro e a sorpresa tra lei e Giuliano Sangiorgi è scattato un bacio in diretta.

Emma si è dimostrata subito molto entusiasta di presentare i suoi conterranei sul palco dell’Ariston. Entrambi infatti sono pugliesi e più precisamente salentini. La gioia è esplosa a tal punto che Emma e Giuliano Sangiorgi si sono scambiati un bacio sulle labbra, poco prima dell’esibizione della band.

Sappiamo che dopo la sua vittoria al FantaSanremo 2022, Emma è diventata una professionista di questo gioco. Quest’anno non è da meno, anche se purtroppo questo bacio con Giuliano Sangiorgi non le porterà punti.

Da regolamento il Bonus Rosa (in onore di Rosa Chemical) infatti vale solo se l’artista bacia una persona del pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica). Niente 20 punti per Emma o i Negramaro quindi, anche se il momento è già virale sui social.

La conferma è arrivata anche durante una diretta sul profilo Instagram del FantaSanremo, dove i creatori del gioco hanno dichiarato che il bacio tra gli astisti in gara non è un bonus.