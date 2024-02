Russel Crowe prende in giro John Travolta a Sanremo sul ballo del qua qua

Sanremo

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Quello che è successo nella seconda serata di Sanremo 2024 con John Travolta è ormai l’argomento di oggi. E così è scattata l’ironia non solo sui social, ma anche proprio tra i protagonisti del Festival. Lo stesso Russel Crowe ha lanciato una frecciatina al collega mentre era sul palco dell’Ariston,

La frecciatina di Russel Crowe a John Travolta a Sanremo 2024

Abbiamo visto tutti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 John Travolta rendersi protagonista di un siparietto con Amadeus e Fiorello ballando “Il ballo del qua qua”. Il momento ironico a quanto pare non è stato molto apprezzato dall’attore che non ha firmato la liberatorio per trasmettere quella gag nuovamente in TV.

Questa cosa, quindi, è stata protagonista oggi tra commenti e risposte. E la questione si è prolungata fino alla serata del Festival. E addirittura anche Russel Crowe (ospite internazionale di stasera) ha fatto una battuta su quanto successo e ha preso in giro il collega. Ecco nel video qui sotto quello che è successo:

RUSSELL CROWE SFOTTE JOHN TRAVOLTA IN MONDOVISIONE 💀#Sanremo2024 pic.twitter.com/RRNBwv8wG9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

Ma non solo Russel Crowe, altri due ospiti si stasera di Sanremo 2024 hanno lanciato frecciatine a John Travolta. Il primo è stato Eros Ramazzotti che ha detto: “Mi fai fare il ballo del qua qua pure a me?”. A quel punto Amadeus ha detto che sarebbe stato più simpatico e allora Ramazzotti ha replicato: “Dovevate pagarlo un po’ di più”.

Altra frecciatina all’attore è arrivata anche da Gianni Morandi, altro ospite della serata. “Io devo fare il ballo del qua qua. Lo voglio fare”, ha detto dopo uno scambio di battute col conduttore.