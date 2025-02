Nella Giornata contro il cancro, Emma Marrone ha voluta mandare un importante messaggio di forza e vicinanza a tutte le persone che stanno affrontando questa difficile battaglia, sollecitando anche la prevenzione.

Emma Marrone e il suo messaggio di forza nella Giornata mondiale contro il cancro

Oggi, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Emma Marrone ha voluto condividere un messaggio di vicinanza e sostegno a tutte le persone che stanno affrontando questa dura battaglia.

La cantante, che in passato ha vissuto in prima persona la malattia, ha usato le sue storie Instagram per lanciare un messaggio di incoraggiamento e sensibilizzazione sulla prevenzione. Emma ha rivolto parole intense e dirette a chi oggi si trova a combattere contro il cancro:

“Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri. Parlare aiuta. Fate prevenzione. Fate i controlli sempre. Non mollate mai. Anche se è tosta. Incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così. Ho combattuto. Ho vinto. Vi auguro tanta forza e coraggio.”

Accanto a queste parole, la cantante ha condiviso due immagini molto significative: un video in cui si riprende mentre si fa un’iniezione durante il periodo delle cure e una foto scattata dopo un’operazione. Due testimonianze toccanti del percorso che tante persone si trovano a dover affrontare.

Emma Marrone Instagram

Emma Marrone ha sempre parlato apertamente della sua lotta contro cancro. Nel 2009 le è stato diagnosticato un tumore all’utero e alle ovaie, che l’ha costretta a sottoporsi a ben tre operazioni.

Dopo anni di battaglia, nel 2019 la malattia è tornata, costringendola a interrompere il tour per sottoporsi a un nuovo intervento. Da allora, Emma è diventata una voce importante nella sensibilizzazione sulla prevenzione, ribadendo l’importanza dei controlli regolari e del non sottovalutare mai la propria salute.