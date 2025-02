Nelle ultime ore Pomeriggio Cinque ha intercettato anche Angelica Montini, la presunta amante di Fedez. La reazione della giovane stilista tuttavia spiazza. Ecco cosa è accaduto.

La reazione della presunta amante di Fedez

Argomento della settimana è stato senza ombra di dubbio Fedez. Il rapper infatti è stato travolto da una bufera mediatica, dopo che in rete sono emersi alcuni retroscena sulla sua vita privata che fino a oggi erano rimasti inediti. Pare infatti che nel corso degli anni il cantante abbia tradito la sua ex moglie Chiara Ferragni e a seguito della polemica la stessa influencer ha confermato i pettegolezzi per la prima volta. Nel mentre in rete si è fatto largo il nome della presunta amante dell’artista milanese, Angelica Montini, che sembrerebbe aver iniziato a frequentare Federico prima delle nozze con Chiara.

A quel punto il rapper ha deciso di intervenire e mettendo i puntini sulle “i” ha dato la sua versione dei fatti, rivelando quello che sarebbe accaduto in realtà. Oggi intanto le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno intercettato il cantante, che, visibilmente infastidito, non ha voluto rispondere ad alcuna domanda. Ma non è finita qui. L’inviato Michel Dessì ha poi infatti fatto un’altra rivelazione che non è passata inosservata.

Gli amici di Pomeriggio Cinque infatti sono riusciti anche a raggiungere telefonicamente Angelica Montini. Tuttavia la presunta amante di Fedez, dopo aver capito l’identità del suo interlocutore, ha prontamente riagganciato la cornetta. Dessì però non si è dato per vinto e ha così telefonato anche al padre di Angelica, che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Come raccontato dall’inviato del programma di Canale 5, l’uomo si è mostrato cortese, seppur infastidito dalle attenzioni che la sua famiglia sta ricevendo in questi giorni.

Al momento dunque Angelica sembrerebbe essere intenzionata a non farsi trovare e a oggi vuole rimanere lontana da questa bufera mediatica.