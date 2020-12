Purtroppo c’è stato un lutto nella vita di Emma Marrone. Lei stessa lo ha scritto oggi sui suo profilo Instagram. Il suo amato cane, Gaetano, è morto e la cantante gli ha detto addio con un lungo e toccante post accompagnato da alcune foto mentre sono insieme.

Queste le sue parole:

Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere,ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto.