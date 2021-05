Emma conferma il tour estivo: tra i ballerini tre ex allievi di Amici (FOTO)

I fan ne saranno molto felici e la notizia ci fa respirare un po’ di aria di normalità: Emma Marrone ha confermato il suo tour musicale estivo. Con un post sul suo profilo Instagram, insieme ai suoi tre ballerini, la cantante ha annunciato a tutti i suoi seguaci che il tour musicale estivo ci sarà.

Per ora sono confermate alcune delle date, ma presto arriveranno anche tutte le altre e anche tutti i dettagli. Emma ha quindi pubblicato due foto promozionali accompagnate da un lungo post di annuncio, ma soprattutto di ringraziamenti.

Sono felicissima di annunciare con grande piacere che il tour è confermato (le restanti città arriveranno a breve). Voglio ringraziare la mia crew che sta lavorando giorno e notte a questo progetto e sentire il loro entusiasmo di ricominciare dopo più di 1 anno di fermo mi gratifica e mi rende orgogliosa.

Sono onorata di annunciarvi che saranno con noi a Verona a festeggiare il nostro decennale tre grandi professionisti che io stimo moltissimo e che ho visto nascere e crescere: Giuseppe Giofrè, Daniele Sibilli e Gabriele Esposito. È un onore avervi con me in questo bellissimo viaggio insieme ai musicisti e a tutti coloro che ci lavorano. Ringrazio Zalando che ha supportato la danza insieme a noi e Macia Del Prete. Infine grazie di cuore a tutti voi, a chi ci sarà, ma anche a chi non potrà esserci, ho cercato di accontentarvi e di realizzare tutto questo al meglio delle mie possibilità. Vi aspetto a braccia aperte. La vostra Emma