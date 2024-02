NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2024

Alcune ore fa Emma Marrone ha pubblicato sui suoi social un breve video che anticipa il suo nuovo singolo, Apnea. Nella clip la cantante indossa una pelliccia ma a criticare l’ex volto di Amici è stata Naike Rivelli.

Botta e risposta tra Emma Marrone e Naike Rivelli

Sono giorni intensi questi per Emma Marrone. Dopo aver concluso il suo tour di club, che ha registrato un sold out dietro l’altro, la cantante è stata annunciata tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. A due anni dall’ultima partecipazione dunque l’artista salentina torna sul palco dell’Ariston e stavolta presenterà la canzone inedita Apnea, già attesissima da tutto il pubblico. Mentre attendiamo il primo ascolto del brano però, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Emma Marrone ha condiviso sui social un breve video che anticipa Apnea. Nella clip la cantante appare in splendida forma, con addosso una pelliccia. A quel punto a commentare il post è stata nientemeno che Naike Rivelli, che ha lanciato una frecciatina all’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. L’attrice ha infatti affermato: “Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?”. Non è tardata ad arrivare la pronta replica di Emma, che senza peli sulla lingua ha dichiarato:

“Questa si chiama Emma, piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro”.

Ovviamente lo scambio di battute tra Emma Marrone e Naike Rivelli non è passato inosservato e in molti hanno duramente criticato le parole dell’attrice. La cantante salentina nel frattempo continua a preparasi per affrontare al meglio il Festival di Sanremo e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.