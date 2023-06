NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Giugno 2023

Il dolce gesto di Emma Marrone

Un periodo decisamente intenso questo per Emma Marrone. Come in molti sapranno solo di recente la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Mezzo Mondo, che anticipa il prossimo album di inediti che arriverà tra pochi mesi. Nel mentre l’artista salentina in queste settimane sta partecipando ad alcune kermesse musicali, e in queste ore è stata protagonista anche di Battiti Live. Prima dell’esibizione vera e propria però, nel pomeriggio Emma è salita sul palco per il soundcheck, e dopo aver terminato le prove è scesa a salutare i fan che da ore la stavano attendendo. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha spiazzato i presenti e la Marrone stessa.

Tra il pubblico infatti c’era anche una donna di ben 83 anni, che ha fermato Emma per chiederle un autografo. A quel punto l’artista salentina, dopo aver notato la sua fan, ha chiesto alla folla di non spingere, e poco dopo ha realizzato il sogno della signora, concedendole un autografo. Non è mancato anche un tenero abbraccio e il video del momento in breve ha fatto il giro del web, facendo commuovere gli utenti.

In queste ore intanto Emma Marrone ha anche rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia e nel corso della chiacchierata è tornata a parlare di suo padre, venuto a mancare pochi mesi fa. A sorpresa la cantante ha anche raccontato l’ultima telefonata avuta col genitore, e in merito ha afermato:

“Quando è morto io ero via un paio di giorni. L’avevo sentito la sera prima, “prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo”. Ti aspetto, mi ha risposto. Invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero. Non ho rimpianti. Credo anzi che sia un suo regalo. Sentiva che sarebbe morto e sono convinta che mi abbia voluto risparmiare dalla sua morte, in modo che lo ricordassi vivo e felice nella chiamata della sera prima”.