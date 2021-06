1 Le dichiarazioni di Emma Marrone

È un momento d’oro questo per Emma Marrone. Soltanto poche ore fa infatti da Lignano Sabbiadoro è partito il nuovo tour della cantante salentina, il primo dopo la pandemia. Nelle prossime settimane così l’artista girerà tutta l’Italia per incontrare nuovamente i suoi fan, che in questi mesi non l’hanno mai abbandonata. Ma non solo. Pochi giorni fa infatti Emma è stata nuovamente confermata ad X Factor nelle vesti di giudice, e come se non bastasse il prossimo 25 giugno uscirà Best of Me, la prima raccolta ufficiale della cantante. Il progetto, che conterrà le canzoni più importanti della sua carriera, è anticipato dal brano Che Sogno Incredibile, in duetto con Loredana Bertè, rilasciato proprio in queste ore.

Proprio in occasione del suo ritorno sul palco, Emma Marrone si è raccontata in una lunga intervista per Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata l’artista salentina ha ricordato la sua esperienza all’Eurovision Song Contest del 2014, durante la quale presentò il brano La Mia Città. Tuttavia in quell’occasione non mancarono numerose critiche, e Emma si ritrovò al centro di diverse polemiche. Per questo motivo adesso la Marrone ha fatto un paragone con Damiano David dei Maneskin, che quest’anno hanno vinto la manifestazione, facendo notare come in realtà nel mondo della musica, e non solo, ci sia del sessismo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Non sto a contare i pregiudizi subiti, ho imparato a fregarmene. A volte ero troppo avanti e non sono stata capita. Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come “La mia città“, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce e sulla femminilità, venni massacrata. Si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Maneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo”.

Naturalmente precisiamo che Emma Marrone non ha voluto in alcun modo accusare Damiano David e i Maneskin. La cantante infatti si è subito congratulata sentitamente con la band per questo importante traguardo raggiunto. Nel mentre in queste ore Emma ha anche parlato del suo ritorno live. Scopriamo le sue dichiarazioni.