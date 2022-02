1 Emma Marrone inseguita dai carabinieri: “Quanto vale al FantaSanremo?”

È senza dubbio una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo 2022, Emma Marrone! Con la sua energia travolgente, dopo 10 anni, ha deciso di fare ritorno sul palco del Teatro Ariston con Ogni volta è così. Un brano che fin dal primo ascolto è stato apprezzato dal pubblico.

Ma Emma è acclamatissima anche al FantaSanremo, competizione che vede il pubblico da casa fare una personale squadra con gli artisti in gara al Festiva di Sanremo e giocarsi così la vittoria finale. Quest’anno l’evento web sta riscuotendo un successo incredibile e anche in cantanti si stanno mettendo in gioco per regalare gioie al proprio pubblico. E proprio questa notte, dopo la chiusura della serata, Emma Marrone ha realizzato un video, facendo sapere di essere inseguita dai carabinieri, ma con un unico pensiero: “Quanto vale al FantaSanremo”?:

“Raga, l’inseguimento da parte dei carabinieri. Quanto valeva al Fantasanremo? Mi sa che sono fott***. Mi sa che mi devo pure fermà…”, ha ironizzato Emma Marrone tra le sue storie Instagram. Il momento, tra l’altro, ha ricordato quello che coinvolse lo scorso anno Orietta Berti (che venne inseguita dalla polizia)

Emma marrone inseguita dai carabinieri.

lei ha deciso di riprendersi tutto quello che ha perso in questo fantasanremo#Sanremo2022 #Sanremo pic.twitter.com/o6BFJEC3Ag — che fatica la vita💐 (@isoledipinte) February 4, 2022

Ti rispondiamo noi, Emma! L’inseguimento dei carabinieri al FantaSanremo vale un +50 tondo tondo, per la felicità di chi ha deciso di averti nella propria squadra.

La cantante con questo video in piena notte ha fatto davvero divertire tutti sui social. La breve clip ha fatto il giro del web diventando viralissima tra gli utenti.