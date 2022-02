OGNI VOLTA È COSÌ canzone Emma Sanremo 2022: testo

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su Ogni Volta È Così, la canzone che Emma presenterà al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Ogni Volta È Così testo della canzone di Emma

Martedì 1 febbraio parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2022 e come sappiamo tra i Big in gara c’è anche Emma, che presenta la sua nuova canzone Ogni Volta È Così. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi torna sul palco dell’Ariston a 10 anni dalla sua ultima partecipazione, quando aveva vinto la kermesse con Non è l’Inferno. A dirigere l’orchestra per la cantante sarà nientemeno che Francesca Michielin, e di certo ne vedremo di belle. Ma come ci stupirà stavolta la Marrone? In attesa di scoprirlo, scopriamo un estratto del testo della canzone di Emma, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

La nuova canzone di Emma Ogni Volta È Così anticipa il prossimo progetto musicale della cantante salentina, sul quale però al momento non ci sono ancora news. Non è da escludere però che nelle prossime ore la Marrone aggiorni i fan sul prossimo disco, che segue a Best of Me, il primo Best Of dell’artista salentina, rilasciato nel giugno 2021.

Dopo aver letto un estratto del testo della canzone di Emma, andiamo a scoprire il significato del brano, che ascolteremo a Sanremo 2022.

Ogni Volta È Così significato

Scopriamo adesso il significato di Ogni Volta È Così, la canzone con cui Emma gareggerà al Festival di Sanremo 2022. Nel corso di un’intervista per Rai Play, proprio la Marrone ha parlato di questo nuovo pezzo, che è senza dubbio uno dei più attesi della kermesse. Ecco cosa afferma lei:

“La mia canzone per questo Festival si chiama Ogni Volta È Così. È una canzone d’amore struggente, passionale e vera”.

E ancora Emma parlando della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 dichiara:

“Sono in gara in questo Sanremo perché è bello mettersi in gioco, è bello essere giudicati, è bello condividere il palco con tanti altri colleghi e tanti altri grandissimi artisti”.

Ma quali sono le altre canzoni che gareggiano a Sanremo 2022 oltre a Ogni Volta È Così di Emma? Andiamo a scoprirle tutte.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Emma e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro – “Domenica”

– “Domenica” Ana Mena – “Duecentomila ore”

– “Duecentomila ore” Aka7even – “Perfetta così”

– “Perfetta così” Blanco con Mahmood – “Brividi”

con – “Brividi” Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

con – “Chimica” Elisa – “O forse sei tu”

– “O forse sei tu” Fabrizio Moro – “Sei tu”

– “Sei tu” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

– “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giusy Ferreri – “Miele”

– “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

e – “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai”

– “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

– “Voglio amarti” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Matteo Romano – “Virale”

– “Virale” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

– “Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Sangiovanni – “Farfalle”

– “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale”

– “Sesso occasionale” Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

