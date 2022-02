1 I punti di Emma al FantaSanremo

Emma Marrone è tra i big in gara al Festival di Sanremo con la sua Ogni volta è così e a dirigere l’orchestra per lei troviamo Francesca Michielin. Ieri sera le due cantanti hanno duettato in Baby One More Time, pezzo storico della discografia di Britney Spears, infiammando il palco del Teatro Ariston con la loro performance.

Intanto Emma Marrone, che conserva il sesto posto nella classifica provvisoria, sembra essere piuttosto agguerrita al FantaSanremo. Per chi non lo sapesse si tratta di un gioco online dove ogni utente può iscriversi, creare la propria squadra di artisti (5 in totale) con soli 100 baudi (gettoni messi a disposizione per la sfida). C’è un regolamento che prevede dei vari bonus e malus. Gli artisti, che pare abbiano deciso di mettersi in gioco anche qui, si stanno scatenando e Emma è una di queste. Al termine della terza puntata la cantante era in auto per fare ritorno nel suo alloggio ed è stata inseguita dai carabinieri. Il tutto vale +50 punti al FantaSanremo. Proprio di questo ha parlato l’artista a Radio 2, spiegando di essere preoccupata che le vengano tolti dei punti importanti:

“Vogliono togliermi i punti al FantaSanremo perché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, ma non è vero, mi hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston. Perché mi hanno inseguita? Beh, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo [“..con a palla Baby One More Time di Britney Spears”, aggiunge Francesca Michielin, ndr], poi hanno capito che eravamo noi e ci hanno lasciati andare.. Però non cacciate punti ad occhio perché non si fa così!”.

Ha spiegato Emma Marrone, aggiungendo ancora come riferisce Biccy: “Ho letto che me li vogliono togliere perché dicono che vado in giro con la scorta, ma ti pare che vado in giro con la scorta?”.

Insomma non si trattava di nessuna scorta al seguito ed Emma Marrone non vuole rinunciare di certo ai suoi 50 punti!