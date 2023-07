NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Emma Marrone riprende Tony Effe in intimo mentre si cambia in tangenziale: la simpatica clip fa il giro del web

Il video di Emma Marrone diventa virale

Sono settimane piene di lavoro queste per Emma Marrone. Come sappiamo pochi mesi fa la cantante ha pubblicato Mezzo Mondo, il suo nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti. Contemporaneamente l’artista salentina ha anche collaborato con Tony Effe nel brano Taxi Sulla Luna, che sta ottenendo un enorme successo. Proprio di recente i due si sono spesso mostrarti insieme sui social e a quel punto qualcuno ha ipotizzato che tra loro ci fosse qualcosa in più della semplice amicizia. Tuttavia proprio la Marrone ha prontamente spento i gossip, smentendo un coinvolgimento sentimentale. Nelle ultime ore però come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Proprio Emma infatti ha postato sui suoi profili un video in cui vediamo Tony Effe in intimo mentre si cambia in tangenziale. Naturalmente la clip nel giro di pochi minuti è diventata virale, facendo il giro dei social. Gli utenti nel mentre si sono divisi, e mentre qualcuno ha trovato divertente l’accaduto, altri hanno criticato il cantante per il suo comportamento.

In questi giorni intanto Emma Marrone è finita al centro di una polemica. Nel corso di un concerto infatti l’artista salentina ha deciso di scendere tra il pubblico. Quando però la sicurezza è intervenuta per cercare di proteggere la cantante, quest’ultima li ha mandati via, per poter stare insieme ai suoi fan. Le malelingue del web tuttavia non hanno apprezzato il gesto di Emma, che ha così deciso di intervenire sui social, affermando:

“Più e più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicina alle persone perché non ce n’era bisogno. Mi faceva piacere fare le foto con le persone e poi era una situazione tranquilla. Quando poi ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro. Quindi il mio ‘andate’ era per dire che potevano andare perché ero tranquilla. Tanto comunque se mi avessero scortata in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e incoerenti”.