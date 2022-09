Le parole di Emma Marrone

In queste giornate complicate Emma Marrone è stata invasa dall’affetto di tante persone, da amici e colleghi ai numerosi fan. Ieri la cantante, attraverso il suo profilo social, ha annunciato la scomparsa improvvisa di suo padre Rosario a soli 66 anni. Davvero un durissimo colpo per lei e tutti coloro che gli volevano bene.

Con la sua famiglia e in particolare con suo papà, Emma Marrone ha sempre mostrato un rapporto speciale fatto di complicità e grande senso di unione. In passato hanno avuto anche modo di presenziare insieme durante una puntata di C’è Posta Per Te. E anche in quel caso è emerso quanto si volessero bene e quanto tenessero l’un l’altro. Il signor Rosario l’ha spesso accompagnata con la chitarra sul palco durante i concerti. E quel momento di tenerezza tra padre e figlia in queste ore è stato ricordato dai fan che, di tanto in tanto, ne condividono dei video.

A seguito dell’accaduto Emma Marrone, che già aveva pubblicato un post: ““Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, è tornata nuovamente sui social. Con un breve messaggio la cantante ha voluto ringraziare tutti coloro che sono stati vicino a lei e alla sua famiglia in questo momento così delicato: “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”, si legge dal suo account Twitter.

Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 6, 2022

Chiaramente pochi secondi dopo il suo tweet è stato notato dai fan, che non hanno potuto fare a meno di rinnovare la propria vicinanza a Emma Marrone e alla sua famiglia. Anche Elisa, per esempio, nella serata di ieri ha dedicato al papà dell’amica e collega, Halleluja durante il concerto. Una toccante esibizione che ha fatto il giro del web.

Novella2000.it e Novella2000 si unisce al dolore della famiglia Marrone.

