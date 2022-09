1 Arriva la decisione del Grande Fratello Vip 7

Lunedì 19 settembre su Canale 5 arriva la prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip 7. Finalmente dopo mesi di assenza il reality show più spiato di sempre torna a tenere compagnia al pubblico e anche stavolta non mancheranno emozioni e colpi di scena. Tuttavia quest’anno c’è una novità: il cast di Vipponi resterà avvolto nel mistero e verrà svelato solo nel corso della prima diretta. Gli unici nomi già annunciati sono quelli di Giovanni Ciacci e di Wilma Goich, che si stanno preparando a varcare la porta rossa. In questi giorni nel mentre sul web si è anche discusso di un possibile slittamento del programma per via delle elezioni. Come è noto infatti domenica 25 settembre infatti si svolgeranno le elezioni politiche ed è stato confermato che ai Vipponi sarà concesso lasciare la casa per andare a votare. Ma cosa accadrà dopo?

Attualmente infatti il reality sta ancora rispettando i protocolli di sicurezza anti Covid, e coloro che volessero recarsi alle urne dovranno sottoporsi a una seconda quarantena prima di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Adesso a parlare per la prima volta è stato Alfonso Signorini, che intervistato da Sorrisi ha confermato che i Vipponi che andranno a votare salteranno la puntata di lunedì 26 settembre, dovendo sottoporsi alla quarantena. Queste le dichiarazioni del conduttore:

“Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare ma poi salterà una puntata per fare la quarantena, perché continueremo ad applicare i protocolli di sicurezza anti-Covid”.

Non è chiaro però cosa accadrebbe nel momento in cui tutti i Vipponi decidessero di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7 per andare a votare. In quel caso, con ogni probabilità, la diretta potrebbe saltare del tutto. Nel mentre Signorini ha confermato che anche stavolta la trasmissione andrà in onda due volte a settimana, ma non di venerdì. Andiamo dunque a rivedere qual è il nuovo giorno scelto.