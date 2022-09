1 La dedica di Elisa al papà di Emma Marrone

Nella giornata di ieri vi abbiamo dato notizia della scomparsa del papà di Emma Marrone, il signor Rosario. Una perdita improvvisa, all’età di 66 anni. La cantante l’ha ricordato attraverso un post straziante sui social:“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Parole queste che hanno ricevuto il calore e amore da parte di fan, amici e colleghi dell’artista. Da Elisa a Laura Pausini, per passare ad Alessandra Amoroso, Stefano De Martino o Marco Bocci, giusto per citarne alcuni.

E proprio Elisa, nonostante la distanza, ha voluto mostrare vicinanza a Emma Marrone, durante l’ultima tappa del suo tour. Come ben noto la cantante friulana si trova in tour e ieri è stata protagonista di un meraviglioso concerto nella maestosa cornice del Teatro Antico di Taormina. A un certo punto della serata, però, si è fermata e prima di riproporre la sua personale cover di Hallelujah, ha voluto spendere due parole per la sua cara amica e il momento difficile che sta attraversando.

Così Elisa ha dedicato il brano al papà di Emma:

“Oggi mi piacerebbe, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, dato che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi voglio dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma”. Così Elisa ha espresso un pensiero per lui e per la famiglia, lasciando poi andare la sua splendida voce sulle note di un brano senza tempo.

L’esibizione di Elisa è stata davvero emozionante. Qualcuno di loro ne ha realizzato un video e caricato sul web. In poche ore la performance è diventata virale sui social e ha commosso non solo i presenti, ma anche chi ha potuto vedere il momento solo attraverso delle immagini. Ecco la clip…

Sono stata al concerto di Elisa e ha dedicato Hallelujah al papà di Emma…



I BRIVIDI.



Ho pianto anche l'acqua del battesimo🤧 #elisatoffoli #emmamarrone

Novella2000.it e Novella 2000 si unisce a Elisa e a tutti coloro che in queste ore continuano a inondare di messaggi di vicinanza Emma Marrone.

