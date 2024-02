Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo la partecipazione di due anni fa al Festival con Ogni volta è così, Emma si prepara a conquistare nuovamente Sanremo e con la sua Apnea conquisterà il pubblico, segnando l’ennesimo colpo.

Emma pronta a farci respirare in Apnea

Emma è tornata a Sanremo! Dopo aver preso parte al Festival due anni fa con Ogni volta è così, la Marrone è nuovamente tra i Big della kermesse musicale e anche stavolta si prepara a conquistare il pubblico. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi stavolta presenterà la canzone Apnea, che è già attesissima da tutto il pubblico. Nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio intanto all’interno del Teatro Ariston si sono svolte le ultime prove generali, durante le quali i 30 Big sono saliti sul palco per perfezionare gli ultimi dettagli delle loro esibizioni.

Anche noi di Novella2000.it eravamo presenti e senza dubbio una delle performance che più ci ha conquistati è stata proprio quella della Marrone, che con Apnea si prepara a far scatenare il pubblico. Si tratta di un pezzo dal sound radiofonico, che vi farà tuffare in un oceano di emozioni già dalle prime note.

Emma per di più, come suo solito, non si risparmia. Sul palco infatti la cantante è una vera leonessa e dimostra di essere nel posto giusto al momento giusto. Non mancano calorosi applausi da parte della stampa al termine della performance, che non deluderà le vostre aspettative.

Non sorprenderebbe se la Marrone dovesse posizionarsi nei posti più alti della classifica, dove merita di essere con questa hit assoluta. Noi vi consigliamo di preparavi a cantare, a ballare e a respirare in…Apnea. Voto 8 e mezzo.