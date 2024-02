Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A distanza di due anni dalla sua ultima partecipazione al Festival, Irama torna a Sanremo con la canzone Tu No, che potrebbe tranquillamente classificarsi sul podio. Andiamo a scoprire le prime impressioni sul pezzo.

Il devastante brano di Irama

Dopo mesi ricchi di successo, Irama si prepara a tornare al Festival di Sanremo. Quest’anno, nel corso della kermesse musicale, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi presenterà la canzone Tu No, che di certo potrebbe essere uno dei brani favoriti dal grande pubblico. Oggi nel mentre Filippo, così come gli altri Big in gara, ha preso parte alle prove generali, alla presenza della stampa. Anche noi di Novella2000.it eravamo presenti all’interno del Teatro Ariston e abbiamo dunque avuto modo di ascoltare in anteprima il pezzo e ora vi diamo un suggerimento: preparatevi a farvi distruggere da questa potentissima ballad.

L’emozione è infatti la chiave principale di questo toccante singolo, che vi entrerà immediatamente nel cuore. La canzone va via via crescendo sempre più, fino all’esplosione finale dove esce fuori tutto quello che il cantautore ha da dire.

Ciò che è certo è che anche stavolta Irama ha fatto segno e con Tu No può addirittura puntare al podio. Non è da escludere infatti che il giovane artista possa posizionarsi ai vertici della classifica finale e si tratterebbe di un risultato più che meritato.

Nel mentre domani sera Filippo salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston e presenterà per la primissima volta il suo brano al grande pubblico. Preparate però i fazzoletti, perché le lacrime sono assicurate. Buona emozione a tutti. Voto 9+.