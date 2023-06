NEWS

Nicolò Figini | 22 Giugno 2023

Ecco la battuta su Emma Marrone e Tony Effe per la quale ha riso Dark Wayne Santana. Il video

Nella giornata di oggi è stata rilasciata un’intervista fatta da Emma Marrone, la quale ha parlato del ricordo del padre. Nel corso della chiacchierata ha anche raccontato l’ultima volta che ha avuto una conversazione con lui, la sera prima della sua scomparsa:

“Quando è morto io ero via un paio di giorni, l’avevo sentito la sera prima, “prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo”. Ti aspetto, mi ha risposto. Invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile.

E io non c’ero. Non ho rimpianti. Credo anzi che sia un suo regalo. Sentiva che sarebbe morto e sono convinta che mi abbia voluto risparmiare dalla sua morte, in modo che lo ricordassi vivo e felice nella chiamata della sera prima”.

Questo pomeriggio, invece, parliamo di qualcosa di meno triste ma che farà arrabbiare sicuramente i diretti interessati. Come sappiamo, Emma e Tony Effe hanno inciso un brano per l’estate che sta diventando sempre più popolare. Tony Effe ha fatto parte della Dark Polo Gang e in queste ore uno dei membri, Wayne Santana, ha riso a una battuta infelice.

Nel video qui sotto, infatti, possiamo ascoltarlo mentre legge un commento di qualcuno: “Dicci la verità, Tony su sta sco**do…“. A questo punto scoppia a ridere per poi aggiungere: “Spero di no, bro. Spero non stia messo così male, bro“. Una risposta che ha fattoi insorgere il web e i fan della cantante.

quello messo male sei tu brutto cesso ratto schifoso pic.twitter.com/1Vn0TLEfXb — ᴀɴɴɪɴᴀ (@ansploiled) June 22, 2023

Vedremo se prossimamente i diretti interessati decideranno di replicare.