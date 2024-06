Endless Love anticipazioni 10 giugno: Kemal e Nihan vengono fotografati, Asu cerca di incastrarli

NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Endless Love

Scopriamo cosa prevedono le anticipazioni di Endless Love per lunedì 10 giugno: episodi e dove vederlo in TV e streaming

Anticipazioni Endless Love 10 giugno

Quotidianamente le puntate di Endless Love continuano a tenerci compagnia. Cosa prevede la trama e quali sono le anticipazioni? Scopriamo insieme le ultime per la puntata di lunedì 10 giugno:

Kemal chiede a Nihan di stare lontani per un po’. La donna però fatica ad accettare la separazione. Durante il loro incontro i due vengono fotografati da una reporter che vuole rendere pubblica la loro storia. Per fortuna Kemal riesce a evitare, ma in ogni caso invita Nihan a un po’ di lontananza.

Asu contatta il reporter per stipulare un accordo. Nel frattempo, come riportano le anticipazioni di Endless Love, Emir incontra Tufan. Quest’ultimo dichiara di non voler più lavorare con lui, finché il capo non gli dimostra lealtà. Grazie a un piano molto astuto, riesce a ottenere la fiducia di Emir, che gli chiede di tornare a lavorare insieme.

Quando e dove va in onda

Dove e quando va in onda ogni singola puntata di Endless Love? Gli episodi vengono trasmessi tutti su Canale 5, ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Se volete sapere invece quante puntate e quante stagioni ha Endless Love, possiamo dirvi che la soap opera ha 2 stagioni di 35 e 39 episodi l’una. Ricordiamo anche che la serie TV è ambientata in Turchia.

Dove vedere in TV e streaming

In TV e streaming dov’è possibile vedere Endless Love? Vi basta consultare Canale 5 agli orari precedentemente indicati, oppure su Mediaset Infinity, sito o app.

Tutti gli episodi potete seguirli in diretta o trovarli sulla piattaforma da vedere o rivedere in un secondo momento.