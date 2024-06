Endless Love anticipazioni 12 giugno: Zeynep trae in inganno Ozan e gli fa credere di essere incinta!

NEWS

Andrea Sanna | 11 Giugno 2024

Endless Love

Mercoledì 12 giugno su Canale 5 torna puntuale una nuova puntata con Endless Love. Vediamo insieme la trama e cosa aspetta ai personaggi della serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 12 giugno

Non riuscite a resistere e volete subito scoprire le anticipazioni di Endless Love in vista della puntata di mercoledì 12 giugno? Nessuna paura. Dopo un piccolo recap (che potete recuperare QUI), vi sveliamo come si evolve la trama della serie TV turca.

Con la presenza di Ozan, Zeynep finge di avere della nausea molto forte e inganna il marito facendogli credere di aspettare un figlio. A rincarare la dose un test di gravidanza positivo (non suo) fornito da una ragazza incinta, amica di Sema.

La notizia, come rivelano le anticipazioni di Endless Love, manda in visibilio Ozan. Ma Zeynep lo ricatta. Terrà il bambino solo se lui farà luce su tutti i segreti della sua famiglia.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Se avete intenzione di seguire Endless Love è necessario conoscere dove e quando va in onda ogni episodio.

Le puntate vanno regolarmente in onda su Canale 5, a questi orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quante puntate e quante stagioni ha la serie TV? Lo show è composto da 2 stagioni ognuna di 35 e 39 episodi ciascuna ed è ambientata in Turchia.

Dove vedere in TV e streaming

Se vi state domandando dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano, la risposta è molto semplice. Avete la possibilità di poter consultare Canale 5 o Mediaset Infinity, che sia sito o app.

La piattaforma dispone di tutti gli episodi che si possono seguire in diretta oppure quando lo ritenete più opportuno. In questo modo non vi perderete nemmeno un secondo e potrete scoprire anche come finisce Endless Love.

