Endless Love anticipazioni 11 giugno: Banu gelosa di Tarik, Kemal fa un annuncio

10 Giugno 2024

Endless Love

Ecco le anticipazioni di Endless Love per la puntata dell’11 giugno: gli episodi e dove vederlo in TV e streaming

Cosa succede nella prossima puntata di Endless Love? Ecco le anticipazioni dell’11 giugno della serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 11 giugno

Continuano le vicende di Endless Love, che vedono protagonisti Kemal, Nihan ed Emir. Dopo l’appuntamento di lunedì 10 giugno, cosa prevede il seguito della trama? Scopriamo le anticipazioni della puntata dell’11 giugno.

Banu s’ingelosisce nel vedere Tarik dare attenzioni a Pelin. Lui però smentisce l’interesse e afferma di essere molto infuriato per il suo tradimento.

La trama dell’11 giugno di Endless Love ci informa che Nihan chiede a Leyla di poter consegnare a Kemal una lettera.

Intanto tutti sono concentrati sull’assemblea generale del CdA della Kozcuoğlu Holding, a cui è presente una revisione dei conti. Con un suo intervento Kemal sorprende tutti.

L’imprenditore informa come al seguito del rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, prenderanno il via i lavori per renderla operativa nuovamente.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Frequente la domanda dei telespettatori che si chiedono dove e quando va in onda ogni episodio di Endless Love. Ebbene le puntate vengono trasmesse quotidianamente in TV su Canale 5. Ecco gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Per sapere invece quante puntate e quante stagioni ha la serie TV, possiamo dire che abbiamo ben 2 stagioni da 35 e 39 episodi ognuna. Dov’è ambientata la serie? In Turchia!

Dove vedere in TV e streaming

Volete sapere dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano? Per farlo potete consultare Canale 5 o Mediaset Infinity (sito o app).

Presenti sulla piattaforma tutti gli episodi che si possono seguire in diretta oppure in un secondo momento, in base alle vostre preferenze.

Continuate a seguirci per scoprire tutte le altre anticipazioni della serie televisiva di Canale 5.