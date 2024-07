Qui di seguito le anticipazioni di Endless Love: episodi, trama e dove vederlo in TV e streaming in italiano

Conosciamo insieme le anticipazioni di Endless Love. Cosa accadrà nell’episodio del 15 luglio? Ecco cosa dovremo aspettarci questa volta…

Anticipazioni Endless Love 15 luglio

La nuova settimana di Endless Love ci riserva delle anticipazioni scoppiettanti. Tutto sulla puntata del 15 luglio qui a seguire:

Nail telefona al fratello Nazif e pensa sia lui la causa della visita imprevista. Quest’ultimo che è l’uomo di Hakki, che ha segnalato l’incidente, si convince che Emir gli stia dando la caccia. Per questo preoccupato chiede aiuto proprio ad Hakki che lo rassicura. Ha un piano in mente e se si atterrà alle sue indicazioni, non ci saranno problemi.

A questo punto la trama di Endless Love ci informa di un appuntamento tra Nazif ed Emir, con l’intenzione di svelargli la verità sul ricattatore. Nello stesso luogo invita anche Nihan, con la promessa di fornirle prove contro Emir. In verità la usa semplicemente come ostaggio per proteggersi dall’imprenditore.

Quando Nihan riceve la telefonata di Nazif e menziona ad alta voce il luogo dell’incontro, Kemal ascolta tutta la telefonata e la segue fino all’indirizzo indicato.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Se la domanda che vi state ponendo è quando va in onda Endless Love? Possiamo dirvi che tutti gli episodi della serie turca vengono trasmessi lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10. A seguire ci sarà invece la nuova puntata di The Family.

Quanti episodi ha nello specifico e quante stagioni? La serie TV turca ha di preciso due stagioni da 35 e 39 episodi. In Italia però abbiamo più puntate a causa della minor durata.

Dove vederlo in TV e streaming

Sono Canale 5 e Mediaset Infinity i mezzi che permettono di poter vedere Endless Love sia in TV che in streaming (ovviamente in italiano).

Sulla piattaforma c’è la possibilità di seguire ogni puntata in diretta oppure se si vuole anche in un secondo momento. Cliccando su ogni episodio, l’anteprima è accompagnata da una trama, che ci aiuterà anche a capire come finisce Endless Love.