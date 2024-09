In questo articolo vi raccontiamo la trama e le anticipazioni di Endless Love, in vista del doppio appuntamento di domani su Canale 5 (dove non mancheranno dei colpi di scena).

Anticipazioni Endless Love 12 settembre

Ecco le anticipazioni di Endless Love. Partiamo da quelle del pomeriggio.

PUNTATA DELLE 14:10

Tarik sommerso dai debiti si affida a fonti poco attendibili per evitare di fallire e si ritrova ad avere a che fare con Ayhan, che sfrutta la parentela tra il ragazzo e Kemal per contattare quest’ultimo.

Galip cerca di proteggere Asu che, a sua volta, è stata obbligata da Emir a siglare un patto. C’è un però! Asu infatti nutre sfiducia nei Kozcuoglu. La ragazza peraltro si sente sotto pressione da Fehime, madre di Kemal, che vorrebbe vedere lei e suo figlio convolare a nozze.

PUNTATA DELLE 21:30

Le anticipazioni di Endless Love continuano con Ayhan che attende l’arrivo di Tarik senza successo. Dall’altra parte invece Nihan porta Deniz in ospedale perché con la febbre. Quando il dottore la visita dice che potrebbe servire una trasfusione da uno dei genitori, ma il gruppo sanguigno di Nihan non corrisponde.

Kemal è convinto di essere il padre della bambina e chiede spiegazioni. Il dottore mente e dice che il gruppo della piccola è 0 RH negativo. Nel frattempo arriva Emir che dinanzi al favore fatto a Nihan e a Deniz, ringrazia Kemal nonostante le divergenze per poi congedarlo.

Deluso e sconcertato dall’accaduto, Kemal raggiunge Asu e fissa la data delle nozze. Poco più tardi poi Nihan scopre che è stato Emir, complice il medico, a provocare in maniera artificiale la febbre alla bambina. Il suo obiettivo? Far sapere a Kemal che non è lui il padre, visti i tanti sospetti del Soydere.

La trama di Endless Love continua con Nihan che racconta a Deniz i suoi piani futuri attraverso una favola, poi incontra Kemal e fa una scoperta. L’imprenditore infatti ha voluto dedicare a Ozan il dormitorio. Un gesto che fa infuriare la pittrice che aggredisce Kemal. Per lei non sarà questo a togliergli le colpe per quanto fatto.

Dalla sua però Kemal è ben intenzionato a ricomporre la dinamica dell’incidente di Ozan e incarica l’ex guardia Omer, suo prigionieri, di procurargli la registrazione fatta della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Sikti intanto implora Kemal di liberarlo dalla prigionia.

Quando va in onda

Dove va in onda Endless Love e quando? La serie televisiva turca mantiene il suo consueto appuntamento dalle 14:10 dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Ma non solo perché giovedì 12 e venerdì 13 la soap opera viene trasmessa anche in prima serata su Canale 5. Ma non solo, perché anche sabato 14 e domenica 15 settembre non mancherà il doppio appuntamento dalle 14:45.

Chi volesse può anche seguire le repliche della soap opera dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10 su La5 con le repliche.

Quanti episodi ha Endless Love

Volete sapere anche quanti episodi e da quante stagioni è composta Endless Love? La soap ha due stagioni formate da 35 e da 39 episodi ognuna in Turchia.

Ma è diverso nel nostro Paese, questo perché in Italia abbiamo una durata più breve degli episodi, tant’è che solo la prima stagione conta ben 178 puntate totali.

Dove vederlo in TV e streaming

Se volete seguire Endless Love dove vederlo in TV e in streaming? Su Canale 5 è possibile guardare la serie agli orari indicati. Mentre in streaming (in italiano) è necessario affidarsi a Mediaset Infinity.

Nella piattaforma è possibile poter seguire la diretta in simultanea su Canale 5 che sia da sito o app e troverete anche tutti gli episodi precedenti.

Per conoscere altre anticipazioni e sapere come finisce Endless Love e quante puntate mancano al gran finale… ci sarà da pazientare ancora!