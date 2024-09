Così come accaduto il 12 settembre, anche per la giornata del 13 settembre è previsto un doppio appuntamento di Endless Love. Conosciamo tutte le anticipazioni e la trama della serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 13 settembre

Come annunciato Endless Love il 13 settembre andrà in onda alle 14:10 ma anche in prima serata su Canale 5. Per questo vi proponiamo le trame complete degli appuntamenti della giornata.

PUNTATA DELLE ORE 14:10

Kemal incarica l’ex guardia carceraria Omer (ora suo prigioniero) di procurargli la registrazione fatta da Ozan prima di togliersi la vita.

Dall’altra parte Sikti implora Kemal di essere liberato e quest’ultimo lo accontenta. Una volta fatto questo gesto, però, lo ripaga andando a spifferare tutto a Emir.

Questo basta per provocare la reazione da parte del temuto imprenditore che, allora, gli ordina di procurargli a lui le registrazioni chieste da Kemal.

PUNTATA DELLE ORE 21:30

Come prosegue la trama di Endless Love? Secondo le anticipazioni, Nihan riceve in anonimo una busta in cui all’interno sono presenti le foto che anche Ozan ha ricevuto in carcere. Così la pittrice scopre quello che ha sempre sospettato: Emir l’ha tradita con Zeynep!

Intanto Zehir continua a cercare le registrazioni delle chiamata, l’ultima, fatta da Ozan prima della sua dipartita. L’impresa però si rivelerà più difficile del previsto. Tarik intanto fa sapere a Banu che sono costretti a trasferirsi dai genitori. Per quanto lei sia sconcertata dalla scelta, promette di stargli accanto.

La trama di Endless Love prosegue con Zeynep che incontra Emir per dargli il regalo di compleanno: una chiave con cui gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. La reazione di Emir però è molto fredda e distaccata.

In seguito Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu un invito per la festa di compleanno di Emir. Inizialmente l’offerta non sembra piacere molto all’imprenditore che però, convinto dalla sua fidanzata, accetta senza fare pressioni.

Tarik e Banu, nel mentre, vanno a casa dei genitori di lui, Huseyin e Fehime. Quest’ultima continua a non accettare che la giovane sia sua nuora. Infine Tufan organizza un piano per smascherare Asu davanti a tutti. Come? Proiettando delle fotografie piuttosto compromettenti durante la festa. Cosa succederà e quale sarà la reazione di Kemal?

Quando va in onda

Endless Love quando va in onda e dove? Il serial televisivo è sempre presente su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.

Ricordiamo peraltro che sia il 12 che il 13 settembre la soap opera turca ha anche una messa in onda in prima serata, così come gli appuntamenti di sabato 14 e domenica 15 settembre dalla 14:45, poco dopo Beautiful e prima di Verissimo. Nel programma di Silvia Toffanin peraltro questa settimana è attesa Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan in Endless Love.

Per quanto riguarda le repliche in TV, la serie va in onda dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10 su La5.

Endless Love quanti episodi ha

Episodi e stagioni di Endless Love sappiamo quanti sono in tutto? Le stagioni in totale sono due, divise in Turchia da 35 e 39 episodi ciascuna.

Nel nostro Paese invece abbiamo episodi più brevi a causa di un minutaggio ridotto rispetto alle puntate originali. Per questo già solo la prima stagione ha totalizzato ben 178 episodi e l’ultima puntata è andata in onda il 30 agosto. Attualmente in Italia è in corso la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine se volete seguire Endless Love, sapete dove guardarlo? In TV e in streaming la serie turca è disponibile su Canale 5 agli orari sopra indicati. Se preferite seguirla in streaming (in italiano) è bene usufruire di Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma si può seguire la diretta già visibile su Canale 5, oppure recuperare tutti gli episodi. E si può fare sia tramite app che mediante il sito ufficiale.

Ora non ci resta che attendere per scoprire come finisce Endless Love e quante puntate mancano alla conclusione di questa serie amatissima.